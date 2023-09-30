Российские артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ под Авдеевкой

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, как артиллеристы ВС РФ выявили под Авдеевкой группу украинских саперов, минирующих тропы в серой зоне. Точным обстрелом российские военные уничтожили все подразделение ВСУ.

В результате серии точных ударов группа была уничтожена, что подтвердил дальнейший объективный контроль, — говорится в публикации.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на которое попала подбитая украинская боевая машина пехоты Bradley американского производства. Кадры были сняты в районе села Работино в Запорожской области.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения FPV-дронами пехоты ВСУ у Работино и Времевки. На них видно, как российские беспилотники поражают позиции украинских военных.

29 сентября российские военные атаковали места дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Удар по позициям ВСУ нанесли бомбардировщики группы «Центр», отмечает Telegram-канал «Работайте, братья». Корректировка велась с российского разведывательного беспилотника.

В Сети также распространилось видео, как Воздушно-космические силы России уничтожили переправы через реку Оскол, по которым получала снабжение группировка украинских войск у границы Харьковской области и Донбасса.