Байден прокомментировал принятый проект финансирования без помощи Киеву Байден: США не должны оставить Украину без помощи

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США «ни при каких обстоятельствах» не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине, заявил американский президент Джо Байден. Так он прокомментировал принятый конгрессом проект временного финансирования правительства, который не включает поддержку для Киева, передает РИА Новости.

Подавляющее большинство конгресса твердо поддерживает Украину, но в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана, — сказал Байден.

Ранее стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, следует из трансляции на сайте верхней палаты конгресса. Бюджет не включает помощь Украине. Данную инициативу поддержала и палата представителей.

До этого представитель Белого дома заявил, что Байден может поддержать принятый палатой представителей проект о финансировании правительства, из которого исключили помощь Украине. При этом сам американский лидер признал, что не обладает ясным планом по предотвращению возможного шатдауна, который может произойти уже 1 октября.