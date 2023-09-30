Звуки взрывов раздались в Одессе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несколько взрывов прозвучало в Одессе, сообщило украинское издание «Думская». Местные власти информацию не комментировали. Сведений о возможных разрушениях и пострадавших тоже нет.

Согласно онлайн-картам Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Подробных данных о произошедшем не поступало.

Ранее, 25 сентября, украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы.

Кроме того, сообщалось о взрыве в одесском порту Рени. Также было опубликовано видео с моментом удара российского беспилотника «Герань-2» по объекту. На распространившихся кадрах видно, что силы противовоздушной обороны Украины попытались сбить дрон, однако безрезультатно. Также стало известно о взрывах во Львове в ночь на 19 сентября. Мэр города Андрей Садовый рассказывал, что в результате удара по Львову произошло возгорание на промышленном складе.