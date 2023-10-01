ВС России уничтожили боевиков «Азова» на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны России

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил России ликвидировала 50 военных ВСУ, в том числе боевиков из спецбригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. Атака произошла на Краснолиманском направлении.

Действиями подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов». Потери противника составили более 50 военнослужащих, — сказал Савчук.

Кроме этого, противник потерял боевую бронированную машину, пикап и беспилотник «Лелека-100». Также российская авиация ударила по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации ВСУ.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд. В результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта. 29 сентября российские военные атаковали места дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Удар по позициям ВСУ нанесли бомбардировщики группы «Центр»