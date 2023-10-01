Байден подписал закон о бюджете правительства без помощи Украине

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал закон о бюджете правительства, который не включает помощь Украине, говорится в заявлении на сайте Белого дома. В проект вошли только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий.

В субботу, 30 сентября (по местному времени - ред. NEWS.ru), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года <...> и продлевает действие некоторых истекающих полномочий, — говорится в заявлении.

При этом ранее Байден заявил, что США «ни при каких обстоятельствах» не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине. Так он прокомментировал принятый конгрессом проект временного финансирования правительства, который не включает поддержку для Киева.

До этого стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, следует из трансляции на сайте верхней палаты конгресса. Бюджет не включает помощь Украине. Данную инициативу поддержала и палата представителей. Проект временного финансирования правительства США на 45 дней без выделения помощи Украине поддержали 209 членов Демократической партии.