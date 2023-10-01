Сильный взрыв прогремел в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мощный взрыв прогремел в Деснянском районе Киева, сообщило украинское издание «Страна». Местные власти информацию не комментировали. Известно, что после взрыва разгорелся пожар.

Согласно онлайн-картам Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в регионе не объявлялась. О причинах взрыва также ничего неизвестно.

Кроме этого, три взрыва прогремело в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. По данным Telegram-канала Readovka, Харьков атаковали русские ракеты. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее днем 30 сентября в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. В областной администрации сообщили, что два ракетных удара были нанесены по территории Матвеевской ОТГ. По предварительной информации, был поврежден объект критической инфраструктуры, пять человек получили ранения.

До этого украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе города Южное в Одесской области. Был зафиксирован один прилет, остальные снаряды были сбиты силами противовоздушной обороны. Над Одесской областью были уничтожены шесть дронов-камикадзе.