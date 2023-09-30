Минобороны показало кадры уничтожения 72-й бригады ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные обстреляли ракетами район сосредоточения подразделений отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры поражения подразделений 72-й бригады ВСУ в районе Курахово.

В результате поражения ракетным комплексом наземного базирования уничтожены бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника, — заявили в МО РФ.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, как артиллеристы ВС РФ выявили под Авдеевкой группу украинских саперов, минирующих тропы в серой зоне. Точным обстрелом российские военные уничтожили все подразделение ВСУ.

До этого военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на которое попала подбитая украинская боевая машина пехоты Bradley американского производства. Кадры были сняты в районе села Работино в Запорожской области.

Кроме того, в Сети появились кадры уничтожения FPV-дронами пехоты ВСУ у Работино и Времевки. На них видно, как российские беспилотники поражают позиции украинских военных.