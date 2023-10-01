«Очень больно для Киева»: Ходаковскй об остановке помощи США Украине Ходаковский: Запад стала утомлять ситуация на Украине

Фото: МО США

Запад стала утомлять ситуация на Украине, сообщил в Telegram замруководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский. По его мнению, остановка военной помощи США Украине на полтора месяца усугубит проблемы ВСУ.

Что такое полтора месяца в условиях войны? Это необратимые последствия. Так, вроде бы, и не заметно — не купюры же вылетают из пушечных стволов. Но в целом усугубляются проблемы, которые всегда усугубляются от нехватки денег <...> Это очень больно, когда ты назначил себя спасителем человечества. Судя по всему, война начала утомлять тех, кто заложил ее основы: незрелые родители не справились с ребенком, — написал он.

Палата представителей США 1 октября поддержала проект финансирования правительства на срок 45 дней, предложенный Республиканской партией. Отмечается, что документ не включает помощь Украине.

Проект также поддержали 209 членов Демократической партии. Именно демократы накануне голосования называли приоритетной финансовую поддержку Киеву. Сенат Конгресса США одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, следует из трансляции на сайте верхней палаты конгресса.

США «ни при каких обстоятельствах» не могут позволить себе прекратить оказание помощи Украине, заявил американский президент Джо Байден. Так он прокомментировал принятый конгрессом проект временного финансирования правительства, который не включает поддержку для Киева.