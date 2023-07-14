Конгресс США отклонил поправки о сокращении помощи Украине

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Палата представителей конгресса США отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA). Голосованием были отклонены все поправки, касавшиеся снижения и блокировки военной помощи Украине, сообщается на сайте комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса.

Также не прошли поправки, которые обязывали президента США Джо Байдена предоставить конгрессу детальную стратегию по Украине.

В июне комитет по делам вооруженных сил палаты представителей принял проект оборонного бюджета в объеме $886,3 млрд, предусматривающий военную помощь Украине. В нем учтено включение $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS и направление Киеву $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности.

В частности, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предлагала сократить поддержку Украины. Кроме того, она настаивала на том, что США следует отказаться от планов рассмотреть возможность создания в будущем на Украине центра лечения травм головного мозга.

Ранее сообщалось, что Марджори Тейлор Грин во время выступления перед голосованием осудила финансирование Украины. Политик напомнила, что Киев не является союзником НАТО. По мнению конгрессвумен, американцы упорно трудятся каждый день не для того, чтобы защищать границы других стран, им нужна защита собственных границ.