Sky News: Зеленский оказался в шаге от неудобной для Киева сделки Sky: Зеленский пойдет на компромисс с РФ из-за провала переговоров с Западом

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провалил переговоры с западными правительствами по вопросу поставок вооружения, сообщает Sky News. По этой причине, как полагают британские журналисты, Киев будет вынужден пойти на компромисс с Россией.

Если не учитывать политическую риторику, общественная поддержка конфликта ослабевает, и демократические выборы неизбежно повлияют на позицию Запада. Не идет ли речь о начале конца для Украины, — говорится в публикации.

Журналисты признали, что энтузиазм и возможности Запада по оказанию военной помощи Киеву ослабевают по мере того, как боевые действия на Украине приближаются ко второй годовщине.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал закон о бюджете, в котором не учитывается поддержка Украины. После этого он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев при любых обстоятельствах.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на этом фоне подчеркнул, что новые пакеты помощи будут поставляться каждые две недели. По его словам, для оказания помощи Украине со стороны Вашингтона требуется поддержка Конгресса США. Парламент должен согласовать дополнительное финансирование.