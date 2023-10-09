В Германии тремя факторами объяснили снижение военной поддержки Украины Zeit: кризисы, выборы и скептицизм на Западе обрушат поддержку Украины

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Внутренние проблемы, выборы, а также общественный скептицизм в Европе и США рано или поздно приведут к падению поддержки Украины, пишет Zeit. Как отмечает немецкое издание, альянс сторонников Киева уже начинает ослабевать, тогда как Россия перевооружается быстрее, чем предполагалось.

Чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение. Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки, — утверждается в статье.

Авторы заметили, что Москва уже нарастила производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии. Особое внимание, по их мнению, уделяется точности и эффективности оружия.

Ранее журналист CNN Натан Ходж заявил, что страны Запада не успевают обеспечивать Украину объемом боеприпасов, достаточным для эффективного ведения боевых действий. По его словам, военная промышленность стран НАТО попросту не в состоянии угнаться за Россией. В связи с этим Ходж предположил, что Москва намерена измотать Запад и эта стратегия уже приносит плоды. Так, в подписанном президентом США Джо Байденом законопроекте о бюджете ни слова не говорится о помощи Киеву. Он убежден, что это свидетельствует о том, что время Украины прошло.