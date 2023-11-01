Украинский спецназ лишился складов с боеприпасами в Харьковской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили склады с боеприпасами, расположенные на территории Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, опубликованным в его Telegram-канале, склады находились в районе населенных пунктов Огурцово и Волочанск. Они предназначались для бойцов подразделений 1-й бригады специального назначения ВСУ.

В районах населенных пунктов Волочанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, — говорится в сообщении.

В ходе боев на Купянском направлении противник также лишился двух автомобилей, двух артиллерийских систем американского производства M777, САУ Krab и двух «Гвоздик». Потери Вооруженных сил Украины в личном составе составили до 245 человек убитыми и ранеными.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что украинские вооруженные силы оказались в плачевном положении, несмотря на поставки западных вооружений. По его словам, армия Украины терпит поражение, в то время как российские войска продвигаются вперед, занимая выгодные рубежи и позиции. Министр добавил, что за прошедший месяц системы противовоздушной обороны ликвидировали свыше 1,4 тысячи средств нападения противника, в том числе 37 самолетов.