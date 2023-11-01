В США указали на угрозу, нависшую над Украиной Капитан Хо: Украину ждет коллапс без финансовой помощи Запада

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Над Украиной нависла угроза краха, который наступит без финансовых влияний Запада, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо. По его словам, без западных денег в стране наступит настоящий коллапс.

Мы, Соединенные Штаты, платим зарплату украинским госслужащим. Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях, — рассказал Хо.

Он добавил, что провальное контрнаступление ВСУ, а также конфликт на Ближнем Востоке окажут сильное влияние на будущее всей Украины. По мнению бывшего морпеха, страну может ждать участь Афганистана.

Похожее мнение ранее выразили в Пентагоне. Глава ведомства Ллойд Остин сказал, что Украина проиграет, если прекратится поддержка со стороны Запада. По его словам, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена желает продолжения контрнаступления Вооруженных сил Украины зимой. Кроме того, Остин и госсекретарь Энтони Блинкен направили прошение сенатскому комитету по ассигнованиям о выделении $106 млрд для финансирования планов по обеспечению безопасности границ Украины, Израиля и США.