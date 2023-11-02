Российские военные поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по 160 целям украинских войск на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. Собеседник агентства добавил, что военнослужащие также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по 160 целям противника, — сказал он.

Кроме того, бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ, добавил Савчук. По его словам, также огнем артиллерии и ударами авиации были поражены штурмовые группы 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества.

Ранее российские военные в районе Торского участка Серебрянского лесничества ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. Тогда Савчук сообщил, что российскими войсками были также поражены районы скопления техники и живой силы украинских войск. Кроме того, российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении и подбили танк противника, заключил начальник пресс-центра.