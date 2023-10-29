ВС России подавили порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ Минобороны РФ: группировка «Центр» подавила около 15 расчетов артиллерии ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, также был подбит танк противника.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк противника, — рассказал офицер.

Он отметил, что российские военные в районе Торского участка Серебрянского лесничества ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. Савчук добавил, что российскими войсками были поражены районы скопления техники и живой силы украинских войск.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские разведчики на Купянском направлении выявили позиции и скопление боеприпасов ВСУ, замаскированные в лесополосе. По укрепрайону противника ударили экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад». Корректировался огонь с беспилотного летательного аппарата, его камера зафиксировала поражение цели. Это же подтвердили кадры объективного контроля.