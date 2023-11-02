В МИД РФ высказались о сроках окончания СВО на Украине МИД РФ: в настоящий момент никто не сможет назвать дату окончания СВО

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В настоящий момент никто не знает дату окончания специальной военной операции на Украине, заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, такой информацией не располагают ни дипломаты, ни военные, ни политики.

В настоящее время точную дату окончания специальной военной операции никто назвать не сможет. Ни дипломаты, ни военные, ни политики, — отметил директор департамента МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты. При этом Песков отметил, что о конкретных сроках говорить нельзя, поскольку это «прерогатива наших военных».

Позднее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, как сейчас действуют ВСУ. По его словам, украинская армия, потерпев множество неудач на фронте, теперь старается поразить как можно больше объектов инфраструктуры и добивается большего количества жертв среди гражданского населения. Кроме того, противник использует свой излюбленный прием, по мнению Гагина, «бесчеловечный» — проводит повторные обстрелы мест, на которых работают спасатели и медики, чтобы поразить сотрудников служб.