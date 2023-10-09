Песков рассказал о сроках завершения СВО Песков: спецоперация продолжится до завершения ее целей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что о конкретных сроках говорить нельзя, передает ТАСС.

Специальная военная операция продолжается, и цели будут достигнуты. По срокам завершения я ничего сказать не могу, это прерогатива наших военных, — заявил Песков.

Ранее он заявил, что Запад продолжает использовать Украину как «дешевых солдат». По словам Пескова, союзники Киева готовы воевать до последнего украинца. Таким образом он отреагировал на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, отметившей, что жизненно необходимо продолжать поддерживать Украину.

По словам представителя Кремля, скоро украинцы начнут слышать заявления Запада в другом свете, и тогда им перестанет нравиться, что их используют.

Представитель Кремля также прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта, назвав происходящее очень большой опасностью. По его словам, Россия с тревогой наблюдает за происходящим вокруг Израиля.