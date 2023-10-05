Песков объяснил, как Запад использует украинских солдат Песков: Запад использует стратегию воевать «до последнего украинца»

Фото: МО Украины

Запад продолжает использовать Украину как «дешевых солдат» и хочет воевать до последнего украинца, считает представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Таким образом он отреагировал на заявление министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, что жизненно необходимо продолжать поддерживать Украину.

Это такое достаточно типичное заявление. Украину продолжают использовать как дешевых солдат. Намерение продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают, — сказал Песков журналистам.

По его словам, скоро украинцы начнут слышать такие высказывания Запада в ином для себя свете и им перестанет нравиться, что их используют.

Вместе с тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что до конца 2023 года ЕС планирует подготовить до 40 тысяч военнослужащих ВСУ, а также согласовать выделение Киеву еще €5 млрд на военную помощь в 2024 году.

До этого постпред России в ООН Василий Небензя отметил, что жители Украины называют повальную мобилизацию в стране «могилизацией» из-за политики Киева. Дипломат обратил внимание, что страны НАТО ведут на территории Украины гибридную войну с Россией «до последнего украинцы». После неудачного контрнаступления ВСУ «украинцы уже начинают заканчиваться и попадать в «мясную мясорубку» не хотят.