В Кремле встревожены разрастанием конфликта на Ближнем Востоке Песков: обострение конфликта на Ближнем Востоке — большая опасность для региона

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Обострение палестино-израильского конфликта является очень большой опасностью для региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия с тревогой наблюдает за происходящим вокруг Израиля, продолжение насилия чревато дальнейшей эскалацией. Песков добавил, что нужно как можно скорее выводить ситуацию в мирное русло.

Мы считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло, ибо продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта. Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены, — сказал представитель Кремля.

Минздрав Палестины ранее сообщил, что число погибших палестинцев в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа достигло 493 человек, ранения различной степени тяжести получил 2751 человек.

Число погибших в Израиле в ходе атак радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600 человек.

8 октября правительство Израиля одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает объявление положения войны в стране. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство будет очищено от бойцов ХАМАС, они заплатят цену, «которой раньше не знали».