Почти 500 человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа Al Hadath: в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 493 человека

Фото: Mahmoud Fareed/Global Look Press

Сектор Газа

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 493 человек, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. Ранения различной степени тяжести получил 2751 человек.

Число жертв среди палестинцев возросло до 493, раненых — до 2751, — сообщил телеканал.

Ранее сообщалось о 436 погибших и 2200 раненых. Среди погибших 91 ребенок и 61 женщина.

В ночь на 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 500 военных целей в Газе. Огонь велся по объектам ХАМАС с истребителей и вертолетов. Всего израильские военные уничтожили семь оперативных штабов радикалов и один командный центр «Исламского джихада».

Днем ранее правительство Израиля одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает объявление положения войны в стране. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство будет очищено от бойцов ХАМАС и они заплатят цену, «которой раньше не знали».

Представитель ХАМАС Хазем Касем в свою очередь сообщил, что не видит перспектив перемирия с Израилем. По его словам, «оккупация со стороны Израиля находится в разгаре своей агрессии», поэтому говорить о каком-либо посредничестве в урегулировании конфликта также рано.