Названо число палестинцев, погибших из-за обстрелов израильской армии Минздрав Газы сообщил о 436 погибших палестинцах из-за обстрелов ЦАХАЛ

Фото: IMAGO/Muhammed Abu Aoun/Global Look Press

Не менее 436 палестинцев скончались в результате обстрела Газы со стороны израильской армии, сообщает пресс-служба Минздрава анклава. Среди погибших 91 ребенок. Всего в результате ударов ЦАХАЛ по объектам в Газе пострадали свыше 2200 человек, передает РИА Новости.

436 палестинцев погибли. <...> Среди погибших 91 ребенок и 61 женщина. 2271 человек пострадал, в том числе 244 ребенка и 151 женщина, — говорится в сообщении Минздрава Газы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября Армия обороны Израиля авиацией атаковала более 500 военных целей в Газе. Огонь велся по объектам ХАМАС и группировки «Исламский джихад» с истребителей и вертолетов, также в обстрелах участвовала артиллерия. Всего было уничтожено семь оперативных штабов ХАМАС и один командный центр «Исламского джихада».

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что Тель-Авив даст боевикам решительный отпор, который они не забудут в ближайшие несколько десятилетий. По словам политика, движение ХАМАС пожалеет, что развязало этот конфликт.

Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов, чтобы те «заплатили цену, которой раньше не знали». Представитель ХАМАС Хазем Касем исключил возможность перемирия. Посредничество других стран тоже не принесет результата, предупредил он.