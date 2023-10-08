Число жертв атак ХАМАС в Израиле кратно увеличилось Haaretz: число погибших в ходе атак ХАМАС на Израиль превысило 600

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Число погибших в Израиле в ходе атак радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600, сообщает газета Times of Israel. Среди погибших — мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2048 человек ранены.

Представитель ZAKA, группы добровольцев, которая занимается поиском трупов погибших после террористических атак, сообщил, что более 600 израильтян были убиты, — говорится в сообщении.

7 октября ХАМАС осуществил беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ на это власти страны объявили о начале операции «Железные мечи». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны. Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома.

ЦАХАЛ уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами. В частности, военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим и Нир Оз. Сейчас военные продолжают наступление.

В то же время бойцы исламистской группировки ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, на территории вблизи границы с сектором Газа идут ожесточенные бои. Отмечается, что военное руководство Израиля направило в направлении этой общины более дюжины танков.