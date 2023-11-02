Спецназ ЦВО применил бесшумные минометы на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Спецназ Центрального военного округа ВС РФ успешно применяет бесшумный миномет «Галл» на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. По словам бойцов, это оружие показывает высокую эффективность в работе на передовых позициях в зоне СВО, поскольку позволяет наносить неожиданные удары.

Минометчики подразделения спецназа ЦВО используют бесшумный миномет «Галл», отрабатывая по пулеметным гнездам, снайперским лежкам и подготовленным площадкам взлета различных беспилотников, оставаясь незамеченными для противника. Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий, — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что «Галл» практически бесшумно стреляет осколочными минами 3ВО35. Звук сопоставим с выстрелом из автомата Калашникова с глушителем.

Ранее начальник пресс-службы группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что подразделения группировки нанесли огневое поражение по 160 целям украинских войск на Краснолиманском направлении. Военнослужащие также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов, уничтожили два командно-наблюдательных пункта противника.

До этого бойцы российского добровольческого батальона «Скиф» (БАРС-35) нанесли удары по позициям украинских артиллеристов в районе Соледара, в результате чего уничтожили склад с боеприпасами. В сети появилось видеозапись атаки: на кадрах видно, как по позициям ВСУ под Соледаром было выпущено несколько минометных снарядов.