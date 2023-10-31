Российские минометчики уничтожили позиции артиллеристов ВСУ под Соледаром

Фото: МО РФ

Бойцы российского добровольческого батальона «Скиф» (БАРС-35) нанесли удары по позициям украинских артиллеристов в районе Соледара, сообщает РИА Новости. В результате атаки был уничтожен склад с боеприпасами. Командир минометной батареи «Скифа» с позывным Курган отметил, что удары по позициям солдат Вооруженных сил Украины наносились из 82-мм миномета.

На кадрах, поступивших в распоряжение агентства, видно, как по позициям ВСУ под Соледаром было выпущено несколько минометных снарядов. Первый же снаряд попал по складу с артиллерийскими боеприпасами, что вызвало мощный взрыв.

Это огневые позиции артиллерийских подразделений, соответственно, там много БК (боекомплекта. — NEWS.ru), — уточнил Курган.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие успешно отбили атаку украинских штурмовиков на Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, потери противника составили около 110 человек. Также Вооруженные силы Украины потеряли две боевые бронемашины, две гаубицы, минометы 82-го и 120-го калибров и три беспилотника в результате неудачной попытки штурма.