Первые итоги штурма Авдеевки, АКХЗ, террикона: что пишут военкоры 1 октября

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Итоги штурма Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), террикона, дальнейшая судьба пленных украинских солдат, белорусские наемники в составе ВСУ, оружие НАТО для Киева — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Российские войска продолжают выполнение задачи по охвату Авдеевского укрепрайона и уничтожению подкреплений, снятых с других участков фронта. Если к 21 октября удалось выполнить задачу по расширению плацдарма к северу от города с занятием золоотвала (террикона) Авдеевского коксохимического завода, к 26 октября — расширить южные „клещи“ и наступательную операцию на микрорайон „Химик“, то задача текущей недели — это удержать занятые рубежи и не дать противнику восстановить тактическое положение», — отметил источник.

Авторы канала сообщили, что на северном фланге Авдеевского направления ВСУ атакуют силами 31 и 47 механизированных бригад, пытаясь отбить террикон Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

«Попытки ВСУ восстановить тактическое положение предпринимаются вдоль линии железнодорожного полотна, где выстроенные оборонительные порядки ВС РФ. Несмотря на появившиеся в Сети сведения о продолжении наступления ВС РФ на коксохимический завод, это не соответствует действительности: российская группировка сосредоточена на нанесении огневого поражения и уничтожении подкреплений, прибывающих через Очеретино», — пишет источник.

«Рыбарь» подчеркнул, что к югу от Авдеевки ВСУ была предпринята попытка прорыва обороны российской армии у Водяного.

«Украинские формирования на нескольких танках и ББМ намеревались занять серую зону, но успеха не имели. Зенитная воинская часть к востоку от Опытного до сих пор под контролем противника: российские войска выполняют операцию по ее блокированию, не тратя ресурс на штурм укрепленного объекта. Такая же ситуация сложилась и на подступах к базе отдыха „Царская охота“, которую решили обойти. Планы по штурму сел к северу от Опытного пока тоже пересмотрели: по Тоненькому, Северному и близлежащим населенным пунктам наносится активное огневое поражением ствольной, реактивной артиллерией и тактической авиацией», — добавили авторы канала.

Александр Сладков объяснил, что нужно делать с украинскими пленными

«Машина дознания и фиксации преступлений Киева должна работать четко, как часы. Украинские военные стреляют по жилым кварталам Донецка, других городов Донбасса и других регионов России, разрушая и убивая. Совершенно понятно, что разойтись по углам ринга не представляется возможным. Мы воюем только до полной Победы. Впереди у нас работа с многими десятками тысяч украинских пленных военнослужащих, сотрудников спецслужб и органов разведки, нам уже сегодня срочно нужно создавать отдельный орган по работе с этими военнопленными», — отметил военкор.

Сладков предложил сформировать федеральный закон «О военнопленных», в котором должна быть прописана вся система «дознания, перевоспитания, задействования в восстановлении разрушенного Украиной хозяйства и уголовной ответственности (освобождения от ответственности, облегчения режима содержания, освобождения, соблюдения прав) пленных украинцев, инструкторов НАТО и наемников».

«Убийцы и авторы преступных приказов должны ехать на „Черный дельфин“, остальные — получать срока за участие в войне против России, освобождаться и ехать домой. Мы долго уговаривали Украину и в Минске, и в Турции. Мы делали все, чтоб затушить эту ненависть к нам на ранней стадии. Не судьба», — добавил журналист.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Украинский военнопленный

Евгений Поддубный объяснил, почему солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен

«Украину ждет поражение без поддержки Запада, заявил шеф Пентагона генерал Ллойд Остин, аргументируя необходимость новой финансовой инъекции для киевского режима. В администрации Белого дома очень хотят, чтобы летнее контрнаступление превратилось в зимнее, и это не смотря на то, что западное оружие с мифом неуязвимости, „вундерваффе“ стало рутинной добычей для российских средств поражения. Поставки передовых видов натовского оружия не смогли обеспечить ВСУ ожидаемого успеха на поле боя, войска противника терпят поражение», — отметил военкор.

По его словам, из-за истощения сил ВСУ растет и деморализация личного состава.

«Об этом рассказывают сами украинские военнопленные, которые нередко принимают самостоятельное решение сдаться российским войскам. По состоянию на сегодня, группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение и при этом улучшая собственное положение. Глава оборонного ведомства России Шойгу сегодня особо отметил 25-ю, 138-ю, и 114-ю мотострелковые бригады, бойцы которых отличились в ходе боевых действий», — добавил Поддубный.

«Два майора» рассказали о белорусских наемниках в составе ВСУ

«Наемники белорусского происхождения, которые воюют на стороне ВСУ, как никто другой обласканы западными спонсорами. Даже беглый взгляд по парадным фотографиям боевиков позволил выявить наличие у них современных образцов вооружения из США, Канады, Бельгии, Испании и других стран. Не каждому украинскому подразделению иностранцы доверяют такое количество своего оружия, опасаясь, что оно попадет на черный рынок. Такое доверие белорусским боевикам не случайно. Фактически это частные военизированные организации, которые сейчас обкатываются на Украине. Их конечная цель — провести государственный переворот в Белоруссии», — добавили авторы канала.

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