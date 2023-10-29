ВС РФ заняли террикон у АКЗХ под Авдеевкой: что пишут военкоры 29 октября Бойцы российской армии сумели занять террикон у железнодорожной ветки под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Бойцы ВС РФ 29 октября подошли вплотную к крупнейшему укрепрайону ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ) и заняли террикон у железнодорожной ветки. Что пишут военкоры о последних событиях на Авдеевском направлении?

Как ВС РФ заняли террикон АКЗХ

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, российские войска провели массированные атаки с целью окружить укрепрайон ВСУ в Авдеевке. На южном направлении бойцы ВС РФ смогли продвинуться у поселка Первомайский.

«При этом ВСУ контратаковали в районе Спартака. А вот на северном участке ВС РФ имели тактический успех. Занят террикон и есть выход к железнодорожной ветке на участке шириной в 2,5 километра в районе Степного. Это село, как и соседние Бердычи, расположенные чуть западнее, являются форпостами логистики украинского гарнизона в Авдеевке. А ключевой пункт снабжения ВСУ Орловка находится в 3,5 километра южнее», — отмечается в публикации WarGonzo.

Фото: МО Украины

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале называет взятие террикона безусловным успехом российской армии.

«Выход ВС РФ встык с крупнейшим укрепрайоном ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ) и установление контроля над терриконом, примыкающим к ж/д ветке, безусловно, тактический успех наших войск. На этой неделе ключевые украинские военные эксперты всерьез заговорили о возможной в ближайшей перспективе потери Авдеевки. Сложившаяся конфигурация фронта на северо-западном фланге Авдеевской группировки ВСУ — это переход к наиболее сложному виду боевых действий — в промзоне и городской застройке (Мариуполь — Бахмут 2.0)», — пишет эксперт.

Минобороны РФ никак не комментировало эту информацию.

Российские танки атакуют позиции украинской армии

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», танкисты ВС РФ наступают на опорный пункт ВСУ у шахты «Трудовская».

«Бронегруппа в составе танка с минным тралом и двух БМП выдвинулась в сторону вражеского опорного пункта западнее ствола шахты „Трудовская“ под г. Красногоровка. Немного далее поддержку оказывает еще один танк. В ходе движения машины ведут огонь по позициям ВСУ. Корректировать огонь по противнику помогают операторы БПЛА», — информирует Telegram-канал.

Правда ли, что ВСУ выводят командование из Авдеевки

Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что минувшей ночью начался вывод командного пункта ВСУ из Авдеевки. Делается это в строгой секретности от подчиненных, утверждает он.

«Среди уходящих из Авдеевки старших офицеров были два офицера ВСУ, которые имели опыт пребывания в Иловайском котле в августе 2014 года. Когда запахло жареным, они активно делились этим опытом с коллегами. Но этот уход согласовал [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный. Похоже, Киев начал беречь своих старших офицеров. Остальных-то они на улице еще наловят», — пишет Безсонов в своем Telegram-канале.

Фото: МО Украины

Что предпринимают ВСУ у Авдеевки

По сообщениям Telegram-канала «НгП раZVедка», украинская армия копит силы в Авдеевке.

«Противник пока не предпринимает активных действий, при этом командование ВСУ продолжает наращивать численность личного состава на Авдеевском направлении, резервы снимаются даже с Марьинского направления. Однако большое количество живой силы потребует куда больших усилий по снабжению. Прямо скажем — после потери возможности пользоваться ж/д ВСУ особыми логистическими возможностями не располагают», — отмечается в сообщении Telegram-канала.

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