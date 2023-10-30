ВС РФ взяли штурмом карьер к югу от Авдеевки: что пишут военкоры 30 октября Российские войска заняли карьер у поселка Северный к югу от Авдеевки

Фото: МО Украины

Российская армия продолжает продвигаться на Авдеевском направлении. Что сообщают военкоры о последних событиях под Авдеевкой 30 октября?

Бойцы ВС РФ заняли карьер в районе Авдеевки

Российские войска провели штурм и взяли под контроль карьер у поселка Северный к югу от Авдеевки, сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

«Российская армия заняла карьер у Северного к югу от Авдеевки. Потеря данного объекта еще более усугубила ситуацию для ВСУ», — пишет он в своем Telegram-канале.

Как отмечает Telegram-канал «Донбасс сегодня» со ссылкой на военкоров, взятый ВС РФ карьер являлся важной оборонительной позицией ВСУ на пути к городу. По данным ресурса, бойцы российской армии атаковали объект с флангов.

Минобороны РФ никак не комментировало эту информацию.

Взятие Новомихайловки усугубит положение ВСУ в Авдеевке

Военный корреспондент Анна Долгарева сообщила о продвижении российских войск в районе Новомихайловки.

«Фиксирую продвижение наших войск в районе Новомихайловки. Туда подтянулись наши дальневосточники, в целом, штурм идет удачно. У врага множественные потери. Есть также данные о продвижении в районе Марьинки, но пока не подтверждено. При выходе к Новомихайловке и Марьинке при наличии уже взятой Красногоровки ВСУ оказываются максимально отрезаны от поставок с этого направления», — пишет Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на Долгареву.

Фото: МО Украины

Как информирует Telegram-канал «НгП раZVедка», на северном фланге Авдеевского направления российская артиллерия минувшей ночью поражала объекты ВСУ.

Ради медийного эффекта бойцы украинской армии водрузили свой флаг около взятого накануне ВС РФ террикона у Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). В результате такого маневра оказался уничтожен целый взвод ВСУ, пишет Telegram-канал.

Утром украинская пехота предприняла попытку установить минно-взрывные заграждения на северной стороне АКХЗ. Российская разведка заметила маневр, бойцов ВСУ атаковали из ствольной артиллерии, пишет «НгП раZVедка».

«На южном фланге ВСУ продолжают готовиться к попыткам восстановления контроля над ранее утраченными позициями, украинской пехоты здесь не просто много, а очень много. В настоящий момент их попытки выбить бойцов ВС РФ с занятых позиций успеха не имеют», — добавляет Telegram-канал.

Минобороны РФ никак не комментировало эту информацию.

Российская армия сужает «горлышко» вокруг Авдеевки

Штурмовые группы ВС РФ продвигаются в населенный пункт Северное, пишет Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на военкоров.

«ВС РФ за истекшие сутки имеют динамику продвижения штурмовых групп южнее террикона и зацепились за первые дома населенного пункта Северное. Тем самым обеспечивая сужение „горлышка“ вокруг города. На южном охвате Авдеевки штурмовых действий нет. Идет контрбатарейная борьба. В то же время, по данным разведки, в Авдеевке противник оставил четыре крупных соединения для удержания города», — отмечается в сообщении канала.

Минобороны РФ никак не комментировало эту информацию.

Украинское командование может вывести бойцов из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации в Авдеевке. Украинский военачальник может убедить главу государства вывести войска из города, пока позволяет ситуация, пишет Telegram-канал «Резидент».

Фото: МО Украины

«Наш источник в ОП рассказал, что Залужный доложил Зеленскому о тяжелой обстановке в Авдеевке, которую пытаются окружить российские военные. Главком просит созвать ставку и принять решение сейчас, пока ситуация ещё не критическая и можно вывести ВСУ из города. Противник активно затягивает Авдеевскую удавку и перебрасывает для этих целей подкрепление с других участков фронта», — говорится в публикации.

Накануне экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что минувшей ночью начался вывод командного пункта ВСУ из Авдеевки. Делается это в строгой секретности от подчиненных, утверждает он.

Минобороны РФ никак не комментировало эту информацию.

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