ВС РФ укрепляют линию обороны «зубами дракона»: что это, как влияет на СВО Bild: ВС России укрепляют линию обороны в зоне СВО «зубами дракона»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Противотанковые укрепления

Россия продолжает укрепление линии обороны с помощью «зубов дракона», которые являются серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild. Что об этом известно?

По словам Репке, никакая техника НАТО не способна прорвать выстроенную российской армией оборону. По его мнению, именно «зубы драконы» привели к провалу контрнаступления ВСУ.

«Русские продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих „зубов дракона“, их невозможно сосчитать», — прокомментировал он ситуацию на фронте.

Что такое «зубы дракона»

«Зубами дракона» называются противотанковые надлобы, которые представляют собой квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. Впервые они были использованы во время Второй мировой войны, чтобы препятствовать движению танков и мотопехоты.

Главная задача такого оборонительного сооружения — замедлить и направить технику противника в зоны поражения, где их можно уничтожить с помощью противотанкового оружия.

Высота одного «зуба» может доходить до 120 см. Они способны поднимать днище боевой машины, выводя гусеницы из сцепления с грунтом, или повреждать детали трансмиссии. Зачастую надлобы совмещены с минными полями и проволочными заграждениями.

Бронетехника не может сходу преодолеть «зубы дракона» без создания брешей.

Какие есть линии обороны в зоне СВО

Осенью 2022 года в зоне проведения спецоперации появилась «линия Суровикина». По словам военных экспертов, это некая «система оборонительных сооружений, преграждающих украинской армии путь к Азовскому морю и Крыму». Как утверждает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, она идет через Запорожскую область к Донбассу.

«Российские оборонительные сооружения построены вдоль господствующих высот. Оборонительная линия состоит из десятков рубежей, эшелонирована в глубину на 25–30 км и прикрыта значительным числом инженерных заграждений», — отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По информации Рожина, оборонительные рубежи поддерживают реактивная артиллерия и боевая авиация ВКС РФ.

Также сообщалось, что российскими военными был вырыт «царь-окоп» протяженностью 70 километров. Название ему дали украинские СМИ на основе опубликованных космических снимков со спутников PlanetLab и Sentinel-2. В реальности это противотанковый ров, вдоль которого дополнительно установлены препятствия «зубы дракона».

Фото: РИА Новости Противотанковые укрепления

Как российские укрепления влияют на ход СВО

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru сообщил, что российские укрепления уже доказали свою надежность на фронте — ВСУ требуется много времени, чтобы прорвать их. Он также объяснил, что с появлением так называемых линий обороны появилась путаница в терминах.

«Нет единой линии, есть многослойная система оборонных сооружений — первый, второй, третий рубежи, состоящие из различных звеньев: систем огневого прикрытия, засечных полос, инженерных сооружений», — объяснил Литовкин.

Военный эксперт полковник Михаил Тимошенко в интервью NEWS.ru заявил, что для преодоления укрепленной обороны украинской армии необходимо обеспечить огневой вал для поддержки атак, что, в свою очередь, требует высочайшей координации артиллерийского огня с действиями пехоты и техники.

«Если ты обстрелял первую линию окопов и тебе надо уже войти своими танками и пехотой, то ты переносишь огонь на вторую линию. Это рутинная, с одной стороны, задача, которая выглядит на пальцах очень просто, а в жизни почему-то сложно», — отметил эксперт.

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