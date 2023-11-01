Эксперт пояснил, в каких условиях ВС России применят БМПТ «Терминатор» Военэксперт Язиков: Россия применит БМПТ «Терминатор» в ходе наступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» не используется на данном этапе СВО, поскольку сейчас военнослужащие не ведут боев в городских условиях, рассказал NEWS.ru военный эксперт Владимир Язиков. Он объяснил, что оснащенный ракетами и пушками «Терминатор» также эффективен на маршах в качестве машины прикрытия. Аналитик уточнил, что в зоне СВО сейчас идут позиционные бои, в которых артиллерия является более эффективным средством. На этом фоне он предположил, что «Терминатор» станет актуальным, когда ВС РФ перейдут к наступлению.

БМПТ «Терминатор» в зоне СВО нашим войскам не нужна не всегда — она предназначена для других боевых задач. Пока будут вестись окопные боевые действия. Но как только России надо будет наступать, то БМПТ снова пригодится, — считает он.

Язиков назвал «Терминатор» незаменимой техникой в любом сражении, так как машина способна прикрыть другую бронетехнику и нейтрализовать живую силу противника. В последнее время БМПТ вновь начали появляться в зоне СВО, заметил эксперт.

Ранее командир расчета «Терминатора» рассказывал, что экипаж боевой машины поддержки танков группировки ВС РФ «Юг» всего за одну ночь выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой в ДНР. По его словам, при обстреле из автоматической пушки использовались осколочно-фугасные и бронебойно-трассирующие снаряды.

До этого появилось видео работы «Терминатора» под населенным пунктом Кременная в ЛНР. В ролике показано, как машина выезжает на место ведения огня и начинает стрелять по противнику, находящемуся в лесном массиве.