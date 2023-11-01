В Германии отметили наращивание «зубов дракона» на линии обороны ВС России Bild: ВС России продолжают укреплять линию обороны в зоне СВО «зубами дракона»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские войска продолжают укреплять свою оборону вдоль всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, рассказал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке. В своем репортаже, опубликованном на YouTube-канале Bild, эксперт отметил, что подразделения ВС РФ используют сооружения, известные как «зубы дракона».

Россияне продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Этих «зубов дракона» так много, что их невозможно сосчитать, — сообщил Репке.

По словам журналиста, эти фортификационные сооружения из бетона в форме пирамидок создают большие сложности для ВСУ. Аналитик назвал «зубы дракона» одной из причин провального контрнаступления армии Украины. Репке отметил, что они препятствуют продвижению украинской техники, в том числе поставленной Киеву странами НАТО.

В мае Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВСУ научились преодолевать «зубы дракона» с помощью британских танков Challenger 2. Канал публиковал видео, на котором видно, как боевая машина с прикрепленным спереди ковшом проходит через оборонительные укрепления.

При этом украинские военные в беседе с журналистом CNN Нилом Хауэром называли причиной провала контрнаступления ВСУ нехватку боеприпасов. По словам корреспондента, на дефицит снарядов жаловались практически все военнослужащие, с которыми он общался в течение последних полутора лет в Донбассе и Запорожской области.