Запад призвали признать неприятную правду о положении Украины Политик Филиппо: Западу необходимо признать поражение Украины

Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости

Флориан Филиппо

Западу стоит признать, что у Украины не осталось шансов на победу, написал в аккаунте в Twitter (X) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, пришло время сделать выводы и перестать снабжать Киев военной техникой и боеприпасами. В подтверждение своих слов политик привел сообщения западных СМИ, которые стали чаще упоминать провал Вооруженных сил Украины.

Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды! — написал Филиппо.

Ранее политик заявил, что поддержку Украины необходимо было прекратить после чествования эсэсовца в парламенте Канады. По его словам, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо изо всех сил пытаются убедить общественность в том, что не знали о прошлом приглаженного гостя.

Политолог Константин Блохин в свою очередь предположил, что США не откажутся от спонсирования ВСУ, однако могут сократить военную и финансовую помощь. По его словам, Вашингтон будет помогать Украине вплоть до ее поражения. США намерены воевать «до последнего украинца» и полного разгрома вооруженных сил страны, считает эксперт. При этом ситуацию в Израиле Блохин назвал не такой критичной.