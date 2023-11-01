Политолог рассказал, когда Вашингтон перестанет помогать Киеву Политолог Блохин: Вашингтон может отложить или сократить военную помощь Киеву

Фото: defense.gov

Танк Abrams

Военная и финансовая помощь Вашингтона Киеву может быть отложена или даже сокращена, однако полностью американские власти от спонсирования ВСУ не откажутся, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, США будут снабжать Украину до ее поражения в военных действиях с Россией.

Президент США Джо Байден отказался принять законопроект конгресса о помощи Израилю. Это значит, что вопрос об американских поставках Украине тоже откладывается, причем на несколько месяцев. Киеву станет сложнее воевать из-за нехватки американского вооружения. Но Вашингтон все равно продолжит выделять средства на украинскую армию и экономику. США намерены воевать до последнего украинца, до полного разгрома ВСУ, — заявил Блохин.

Он отметил, что ситуация в Израиле не такая критичная, как на Украине, однако, несмотря на это, республиканцы все-таки добьются своей цели и помогут израильским властям.

И Республиканская, и Демократическая партии США — произраильские. На самом деле, Байден хитрит: он хочет выделить деньги в одном пакете как Израилю, так Украине и Тайваню. Но Республиканская партия с этим не согласна. По ее мнению, помощь Израилю и Тайваню важнее, чем поставки Украине. Мне кажется, республиканцы преодолеют вето Байдена, если законопроект наберет 2/3 голосов в конгрессе. Они достигнут своей цели и окажут помощь Израилю, но этот процесс растянется на несколько месяцев, — сказал Блохин.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден не поддержит законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины. Там подчеркнули, что американский лидер наложит вето на данный документ в случае, если он будет принят конгрессом.