Во Франции указали на нацистскую выходку Зеленского Филиппо призвал прекратить поддерживать Киев из-за скандала с нацистом в Канаде

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Необходимо остановить поддержку Киева после чествования украинского эсэсовца в Канаде, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (X). По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо теперь пытаются убедить всех, что не знали, кого чествовали на мероприятии в Оттаве.

Это старый нацист — украинец. Теперь они пытаются сделать вид, что не знали. <...> Давайте не будем мириться с этой ложью и прекратим поддерживать нацистские бесчинства киевского режима! Перестанем финансировать этот ужас и будем работать во имя мира! Скорее! — подчеркивается в его сообщении.

Агентство Associated Press ранее обратило внимание на фотографии с выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады, которое состоялось 22 сентября. Тогда собравшиеся, включая украинского лидера и Джастина Трюдо, приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, также известной как дивизия СС «Галичина». После войны эсэсовец эмигрировал в Канаду.

Ранее сообщалось, что спикер палаты общин Канады Энтони Рота отправится в отставку после чествования украинца-эсэсовца, которое он устроил в парламенте. О решении объявил сам политик.