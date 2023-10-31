Новая тактика ВСУ в Запорожье, штурм Авдеевки: сводка военкоров 31 октября

Фото: МО Украины

Новая тактика ВСУ на Запорожском направлении, текущая ситуация у Авдеевки, взятие ВС РФ под контроль террикона и железной дороги, уничтожение первого танка ВСУ Leopard 2A6 на Авдеевском направлении — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» рассказала, с какими проблемам ВСУ столкнулись в Запорожье

«С августа по конец октября наблюдалось постепенное снижение интенсивности применения артиллерии ВСУ, что может быть связано с рядом взаимно влияющих факторов. Основной: в течение первой фазы летней кампании были израсходованы и потеряны в ходе ударов ВС РФ значительные запасы 155-мм артиллерийских снарядов, которые впоследствии не были восполнены. Помимо 152/155-мм осколочно-фугасных боеприпасов, на ряде направлений и участков наблюдается снижение активности работы минометов калибра 120 и 82 мм, что косвенно говорит о дефиците и необходимости экономить такие боеприпасы. В результате на ряде направлений ВСУ вынуждены не только сокращать активность огневой поддержки, но и искать заменители», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что ВСУ вынуждены были поменять тактику и сейчас вместо артиллерии используют FPV-дроны и бронетехнику.

«Техника, как правило, применяется ночью для огня прямой наводкой по позициям ВС РФ. FPV-дроны применяют по разведанным или обнаруженным целям в пределах дальности действия БПЛА. Однако в силу конструктивных особенностей ни тот ни другой вид вооружений не может полноценно выполнять те же задачи, что выполняет артиллерия. Так, например, единичные БМП M2 Bradley 47-й бригады ВСУ „Магура“, часть которых командование ВСУ перебросило на Авдеевку, применяются в качестве орудий непосредственной поддержки пехоты. Связано это не столько с необходимостью обеспечения прорыва или продвижения, сколько с требованием обозначить присутствие ВСУ на каком-либо участке. Иначе говоря, БМП используются не для наступательных действий, а для организации беспокоящего огня, что идет вразрез с концепцией их боевого применения. В свою очередь FPV-дроны ввиду снижения активности артиллерии превратились для ВСУ в чистую „фронтовую импровизацию“. Сравнить их эффективность в данный момент можно с французскими траншейными минометами времен Первой мировой. Область применения этих устройств узка, а эффективность невелика», — добавила «Военная хроника».

Фото: МО Украины

Александр Сладков рассказал о планах ВС РФ на Авдеевку

«Владимир Александрович Зеленский вчера заявил о том, что украинские военные имеют успех под Авдеевкой и что они наступают в сторону Марьинки и успешно размыкают кольцо. Не знаю, мы там воюем, никто не заявляет о каких-то целях, ведь то, что нужно освободить Авдеевку, говорим прежде всего мы, репортеры и политики, а ни один военный не сказал: „Цель такая-то, дальше такая, дальше такая-то“. Вообще, глупо рассчитывать на то, что начальник генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов выйдет, протрет лоб платочком и заявит обо всех своих планах. Такого быть не может! Поэтому остается гадать только на кофейной гуще, и, собственно, это наш вечный удел репортерский», — отметил военкор.

Также Сладков прокомментировал переброску 47-й бригады ВСУ в Авдеевку.

«47-я бригада действует в Авдеевке, и я хочу сказать, что она за все это время своего существования и за весь период активного действия, прежде всего в контрнаступлении, доказала лишь одно — они умеют умирать. Да, идут вперед, выполняют приказ свой киевский, но умеют умирать, не более того. Каких-то успехов глобальных не продемонстрировано. Вот бригада переброшена в Авдеевку, видимо, дела там не очень хорошо, и поэтому дальше уже идет, так сказать, попытка перехватить инициативу у Вооруженных сил Украины, я думаю, что здесь не удастся, потому что мы тоже имеем сосредоточение нашего потенциала, а потенциал у нас хороший, большой», — добавил журналист.

Евгений Поддубный рассказал об успехах ВС РФ у Авдеевки

«47-я мехбригада ВСУ „Магура“ продолжает нести потери — только вместо Запорожского направления теперь и под Авдеевкой. С мест сообщают, что именно под Авдеевкой российскими бойцами был уничтожен первый танк ВСУ Leopard 2A6. Сообщение подкрепляется эмоциональным видео с горящим танком», — написал он.

«Военный осведомитель» рассказал о текущей ситуации у Авдеевки

«По Авдеевке. На севере подразделения ВС РФ закрепились на терриконе и вдоль железной дороги по направлению к Степовому, тем самым выйдя к Авдеевскому коксохимическому заводу. Присутствие отдельных групп противника все еще сохраняется у подножия террикона и прудов отстойников. На юге штурмовиками был дожат карьер, являвшийся важной оборонительной позицией ВСУ на данном направлении. Основные события, как и прежде, продолжают разворачиваться на северном фасе операции. Противник был вынужден начать переброску резервов из Запорожской области, и сейчас главный вопрос в том, получится ли запереть ВСУ на территории „Коксохима“ по примеру мариупольской „Азовстали“, или же противник сможет навязать свои правила игры, а Авдеевка станет вторым Бахмутом с кровопролитными долгими боями за каждый подъезд и каждый этаж», — написал источник.

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