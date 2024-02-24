4 сценария окончания СВО: когда Россия возьмет Киев, что будет с Украиной

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев не исключил, что для достижения целей СВО российским войскам потребуется дойти до Киева. Он допустил, что это может произойти не в ближайшее время, а в «другую фазу» конфликта. Медведев также призвал Одессу «вернуться домой», в состав РФ, назвав ее русским городом. На каких рубежах могла бы остановиться СВО и какие порядки следует установить на украинской территории после завершения конфликта? Об этом — в материале NEWS.ru.

Зачем ВС РФ идти на Киев

В пятницу заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил с предупреждением: для достижения целей специальной военной операции России может потребоваться дойти до Киева. По мнению Медведева, это может произойти не в ближайшее время, а в какую-то другую фазу развития конфликта.

Говоря о необходимости создания вокруг нашей страны защитного кордона, зампред Совбеза заявил: «Где остановиться? Не знаю. Я думаю, с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта».

По его словам, взять под контроль столицу Украины следует по двум причинам: Киев — русский город, из которого, однако, сейчас исходит угроза существованию России. Медведев отметил, что город управляется «интернациональной бригадой противников», во главе которой стоят США. Русским городом он также назвал Одессу, призвав ее «вернуться домой» и войти в состав Российской Федерации.

Фото: МО РФ

На каких рубежах может остановиться СВО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал NEWS.ru, что конкретных финальных рубежей у СВО не определено.

«Точно можно сказать — и это подтвердил недавно в очередной раз наш президент, — что спецоперация будет идти до тех пор, пока не выполним задачи, которые изначально были поставлены: денацификация и демилитаризация. Причем обстоятельства показывают, что речь ведь не идет только об Украине — мы также уничтожаем и западных нацистов, которые стаями потянулись в ВСУ, и западную технику. Если для этого нужно будет дойти до Киева — не сомневайтесь, непременно дойдем, а если до границы с Польшей — то и туда доберемся», — подчеркнул Журавлев.

«Важно понимать, что с нами правда, мы воюем ради интересов нашей собственной страны — национальных интересов, которым угрожали недоумки из-за рубежа. И готовы делать это столько, сколько будет необходимо, чтобы все цели были достигнуты», — сказал Журавлев.

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко ранее сказал NEWS.ru, что для обеспечения безопасности вернувшихся в состав России регионов необходимо взять под контроль всю территорию Украины. «Мы должны освободить Херсонскую область целиком, а это уже правый берег Днепра. Чтобы обезопасить Херсон, нужно взять Николаев. То есть каждый раз вопрос безопасности приграничных регионов упирается в то, что нужно освободить и соседние. В конечном итоге мы и приходим к необходимости освобождения всей территории Украины», — заключил Онуфриенко.

Фото: МО РФ

Как и когда мог бы завершиться конфликт

Журавлев напомнил, что конкретные сроки разрешения конфликта предсказать невозможно, так как они определяются планами Минобороны РФ, которые, естественно, секретны.

«Планированием войсковых операций занимаются в Генштабе, и там, очевидно, больше осведомлены и о том, что именно собирается предпринимать в ближайшее время российская армия, и о сроках, которые ей на это даны», — подчеркнул Журавлев.

В свою очередь портал «Военное обозрение» недавно предложил в качестве гипотезы три варианта завершения СВО. Первый предусматривает изменение правового статуса специальной военной операции, введение в стране военного положения, еще одну волну мобилизации, мобилизацию тыла, то есть экономики, с целью нового масштабного наступления на Украину — «чтобы разгромить ВСУ и взять страну под контроль — либо полностью, либо практически полностью».

Второй сценарий, по мнению авторов портала, предусматривает применение тактического ядерного оружия и оружия массового поражения — чтобы уничтожить опорные пункты и укрепрайоны ВСУ, переломить ситуацию на фронтах в свою пользу и затем склонить Запад и Украину к заключению мира на условиях Москвы. В качестве условий авторы прогноза указали признание новых границ РФ, нейтральный статус Украины и так далее. Однако этот вариант признается маловероятным.

Третий вариант — это продолжение боевых действий с целью истощения противника, с выходом на границы новых регионов, чтобы склонить Киев и Запад к переговорам с последующей заморозкой статус-кво.

«Военное обозрение» оговаривается, что вариант «некоего соглашения о статус-кво или заморозке конфликта предусматривает угрозу возобновления конфликта в будущем».

В то же время в среде украинских политических деятелей обсуждается также и четвертый сценарий, предусматривающий подрыв киевской власти изнутри, — новый госпереворот с последующим достижением компромисса с Москвой. Так, украинский политик Виктор Медведчук сообщил, что новый переворот возможен, но только в случае, если его устроят военные.

По мнению Медведчука, большое количество уволенных из рядов ВСУ — особенно тех, кто демобилизован по ранению и плохому состоянию здоровья — «недовольно всем», в частности медицинским обслуживанием и неоказанием медпомощи из-за отсутствия у страны денег. И эти люди могут восстать от безысходности, считает Медведчук.

Фото: МО РФ

Что делать с Украиной после СВО

Михаил Онуфриенко допускает, что после победы России на украинских территориях наступит переходный период, во время которого пройдет люстрация наиболее ярых русофобов. «Им необходимо закрыть доступ в выборные органы власти, доступ к СМИ, образованию и воспитанию детей и так далее. Можно будет провести на этой территории голосование и после этого присоединить южнорусские земли к РФ», — предполагает Онуфриенко.

При этом, по его словам, остальная территория Украины должна остаться под контролем российских войск на неопределенный период.

«А на остальных территориях, если их не присоединять, должен быть установлен жесткий контроль посредством введения туда вооруженных сил. Нужно связать их договором без возможности его пересмотра. Ведь все территории, которые мы не возьмем в свой состав, без нашего силового присутствия останутся теплицей для антироссийских настроений», — пояснил Онуфриенко.

Читайте также:

F-16 и мощные ракеты. Киев готовит Западу список целей в РФ: куда ударят

Ядерное оружие РФ в космосе: в чем нас обвиняют США, что это за бомбы

Как спасти Черноморский флот от украинских дронов: решения капитана I ранга