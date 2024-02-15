Как спасти Черноморский флот от украинских дронов: решения капитана I ранга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морские ударные катера-беспилотники стали новым шагом в боевых действиях на море и реальной угрозой для военных кораблей — как в свое время подводные лодки. 14 февраля Главное управление разведки Украины заявило об атаке катерами-беспилотниками российского большого десантного корабля (БДК) «Цезарь Куников» и опубликовало видео, якобы снятое с катеров во время атаки — в кадре виден взрыв и очертания сильно накрененного корабля. Капитан I ранга запаса Сергей Ищенко в беседе с NEWS.ru рассказал, какими мерами можно бороться с новой морской угрозой.

— Что можно сделать, чтобы снизить для Черноморского флота угрозу со стороны украинских морских беспилотников? Может, увести флот полностью из Крыма в Новороссийск?

— Атаки могут быть и в районе Новороссийска. Что нужно сделать скорее — это улучшить разведку акватории. Воздух должны патрулировать стационарные радиолокационные станции, поднятые над морем, допустим, на аэростатах, или целые рубежи из них.

Фото: Личный архив Сергея Ищенко Капитан I ранга Сергей Ищенко

Необходимо просто наблюдать за поверхностью моря в непрерывном режиме и достаточно плотно. Безэкипажные катера достаточно большие — от 5,5 до 7 метров, по данным открытых источников. Они идут с крейсерской скоростью порядка 10–15 узлов (18,5–27,7 км/ч), за ними остается заметный кильватерный след, который можно обнаружить с воздуха. Но этого пока почему-то не делается, или делается, но недостаточно регулярно.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Безэкипажный катер (морской дрон) в представлении ИИ

— Что можно сделать кроме усиления разведки?

— Необходимо снабжать корабли полноценными средствами разведки — хотя бы приборами ночного видения, тепловизорами. Тогда наши моряки смогут и сами замечать такие катера. Если судить по видео, и ракетный катер «Ивановец» недавно, и «Куников» были атакованы в темное время суток. Вероятно, на борту этих кораблей не было приборов ночного видения или они были выключены.

Кроме того, нужно довооружить корабли крупнокалиберными и скорострельными пулеметами. На судах типа «Куникова», насколько я помню, их никогда и не было. А большой десантный корабль — это крупная цель и притом, как ни странно, достаточно беззащитная. Дело в том, что БДК построены так, что они должны не защищать сами себя, а действовать в составе отряда. Иными словами, такой корабль приспособлен вести боевые действия не в режиме одиночного плавания, а в составе ордера. Вокруг должны быть корабли охранения, патрульная авиация, много чего. И надо либо так и обеспечивать каждый выход в море, либо снабжать корабли собственными полноценными средствами обороны.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости Большой десантный корабль «Цезарь Кунников»

— Стоит ли сохранять флот в нынешнем виде или, может, стоит отказаться от больших кораблей и перейти на что-нибудь маленькое и быстроходное, что легче укрыть и спасти?

— Так сейчас и происходит, правда, на мой взгляд, это вынужденная мера. Я считаю, что мы практически разучились строить большие корабли. С 2006 года на воду спущено только три фрегата типа «Горшкова».

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press Фрегат «Адмирал Горшков»

Мы, наверное, это наверстаем, но пройдут годы. В основном мы строим малые ракетные корабли, самое большое, что мы создаем — это корветы.

Но малые корабли хороши для ситуации в закрытых морях типа Черного или Балтийского, где акватории ограничены. Там малые корабли эффективны и имеют смысл. Но мы же говорим и об океанском флоте, о том, что корабли могут понадобиться где угодно. Допустим, у берегов Кубы, Америки, Австралии, у Баб-эль-Мандебского пролива и так далее.

— Нужны ли нам большие корабли типа БДК «Куников» именно для Черного моря или мы можем обойтись без таких?

— Я думаю, что в какой-то ситуации они будут нужны, например, в случае, если мы будем организовывать большую десантную операцию.

— Некоторые горячие головы говорят, мол, может, нам вообще отказаться от флота в Черном море и контролировать акваторию с помощью авиации, радаров и ракет?

— Когда адмиралы Корнилов и Нахимов во время Крымской войны топили свои корабли в Севастополе, они делали это, чтобы перекрыть противнику вход в Севастопольскую бухту, не дать врагу провести высадку войск прямо в городе. Флот нужно не уничтожать, а использовать, но делать это грамотно, вовремя реагируя на возникающие угрозы.

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