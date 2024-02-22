В Госдуме раскрыли, когда закончится СВО Депутат Журавлев: СВО продолжится до выполнения главных задач в отношении Киева

Фото: МО РФ

Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ключевые цели, а именно демилитаризация и денацификация Украины, не будут достигнуты, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, эти цели касаются не только Киева, но и западных наемников и оружия, которое поставляют на Украину.

Совершенно точно можно сказать, что спецоперация будет идти до тех пор, пока мы не выполним задачи, которые изначально были поставлены, — денацификация и демилитаризация. Причем обстоятельства показывают, что речь не идет только об Украине. Мы также уничтожаем и западных нацистов, которые стаями потянулись в ВСУ, и западную технику, — заявил Журавлев.

Депутат добавил, что сроки завершения войны будут зависеть от реализации национальных интересов России. Он допустил, что ВС РФ установят контроль над Украиной вплоть до границы с Польшей.

Если для этого нужно будет дойти до Киева — непременно дойдем, а если до границы с Польшей — то и туда доберемся. Важно понимать, что с нами правда, мы воюем ради интересов нашей собственной страны — национальных интересов, которым угрожали недоумки из-за рубежа, и готовы делать это столько, сколько будет необходимо, чтобы все цели были достигнуты, — сказал Журавлев.

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