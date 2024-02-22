Медведчук назвал единственно возможный сценарий госпереворота на Украине Медведчук: госпереворот на Украине могут провести только военнослужащие

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Госпереворот на Украине возможен только в случае его проведения военными, заявил РИА Новости украинский политик Виктор Медведчук. По его словам, военнослужащие могут пойти на такой шаг от безысходности.

Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих, — заявил Медведчук.

Он пояснил, что речь идет о людях, которые сегодня не находятся в рядах Вооруженных сил Украины, — о получивших ранения и вернувшихся в мирную жизнь. По словам Медведчука, переворот может быть проведен по примеру Майдана, однако, если он не получит поддержку Запада, военный сценарий станет единственным.

Политик подчеркнул, что обозначенная им категория военных «недовольна всем». В частности, медицинским обслуживанием и неоказанием лечения из-за отсутствия у страны денег. Медведчук предположил, что они могут устроить «буйное восстание». В то же время он отметил, что внешнее управление на Украине держит под контролем любые активные действия по сопротивлению действующей власти.

Ранее Медведчук заявлял, что Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО. По его словам, это имело серьезные последствия — «примитивность, ограниченность власти, непонимание того, что может ждать страну, людей и мировой правопорядок».