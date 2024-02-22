Медведчук указал на ошибку Украины Медведчук: избравшая курс на НАТО Украина серьезно промахнулась

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Киев серьезно промахнулся, когда избрал курс в НАТО, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук по случаю 10-летия госпереворота на Украине. По его словам, это имело серьезные последствия — «примитивность, ограниченность власти, непонимание того, что может ждать страну, людей и мировой правопорядок».

Украина, как говорится, промахнулась, причем очень серьезно, когда избрала курс в НАТО, когда избрала курс на движение в Европу, когда избрала курс на игнорирование Минских соглашений, — сказал он.

Ранее Медведчук написал, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху. В частности, речь идет о привлечении непрофессионалов во власть, а также о «переходе на нацистскую идеологию». По мнению политика, привлечение во власть людей «якобы из народа» было зрелищным в плане шоу, но пагубно повлияло на ситуацию с точки зрения интересов государства. История показывает, что смена плохого управляющего класса на случайных людей ничего не решает, добавил он.

Кроме того, указал Медведчук, действия Киева в последние годы привели к тому, что Украина практически перестала существовать. Страна потеряла государственность, резюмировал он.