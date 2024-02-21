Экс-депутат высказался о потере государственности Украиной Медведчук: украинское государство почти перестало существовать

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

Действия Киева в последние годы привели к тому, что Украина практически перестала существовать, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота на Украине. По его словам, страна потеряла государственность.

Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Я вообще считаю, и у меня есть достаточно аргументов утверждать, что она потеряла свою государственность. Потому что кроме как «преступный режим Зеленского» характеризовать ту территорию, которая называлась «Украина», невозможно, — резюмировал политик, которого Киев обвинил в госизмене.

Ранее Медведчук написал, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху. В частности, речь идет о привлечении непрофессионалов во власть, а также о «переходе на нацистскую идеологию». По мнению политика, привлечение во власть людей «якобы из народа» было зрелищным в плане шоу, но пагубно повлияло на ситуацию с точки зрения интересов государства. История показывает, что смена плохого управляющего класса на случайных людей ничего не решает, добавил он.