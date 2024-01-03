Медведчук назвал три ошибки, которые «привели Зеленского к краху» Медведчук: переход на нацистскую идеологию привел Зеленского к краху

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху, заявил председатель совета «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на сайте движения. В частности, речь идет о привлечении непрофессионалов во власть, а также о «переходе на нацистскую идеологию».

Ошибка первая. Привлечение во власть непрофессионалов. Зеленский вошел в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам, — написал Медведчук.

По мнению политика, привлечение во власть людей «якобы из народа» было зрелищным в плане шоу, но пагубно повлияло на ситуацию с точки зрения интересов государства. История показывает, что смена плохого управляющего класса на случайных людей ничего не решает, добавил он.

Второй ошибкой Зеленского, по мнению украинского политика, стал «переход на нацистскую идеологию». Это позволило Киеву сделать из «недалеких и вороватых „Слуг народа“ воинов света», а всех прочих обвинить в работе на противника в виде Москвы, пояснил Медведчук.

Третья ошибка Зеленского — это переоценка западной помощи. Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией, — отметил политик.

Ранее американское издание Responsible Statecraft писало, что Зеленский по итогам 2023 года оказался в изоляции. По данным СМИ, президент Украины остался без поддержки почти всех ключевых союзников. Прежде всего речь идет о США, которые заметно сменили риторику по данному вопросу, говорится в материале.

В свою очередь вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл ранее заявил, что Зеленский оказался в патовой ситуации по итогам 2023 года. По его словам, год, начавшийся с оптимизма, завершается для Киева довольно печально — на поле боя Вооруженные силы Украины терпят крах, а западная поддержка иссякает.