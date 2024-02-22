Медведев допустил, что для достижения целей СВО придется дойти до Киева

Фото: МО РФ

Для достижения целей специальной военной операции России может потребоваться дойти до Киева, заявил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью СМИ. По его мнению, это может произойти не в ближайшее время, а в какую-то другую фазу развития конфликта.

Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (о необходимости создания защитного кордона. — NEWS.ru), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта, — высказался Медведев.

Он пояснил, что Киев является русским городом и что оттуда исходит угроза существованию России. Медведев отметил, что столица Украины управляется «интернациональной бригадой противников», во главе которой стоят США.

Замглавы Совбеза также добавил, что украинцам необходимо сделать выбор между нормальной жизнью вместе с Россией или бесконечной войной. По его мнению, нынешнее украинское государство опасно для его населения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что участники спецоперации делают все для безопасности Донбасса и Новороссии. Он подчеркнул, что в дальнейшем угрозы для жителей этих регионов будут полностью исключены. Песков также вспомнил о своих первых впечатлениях от поездки в Луганск два года назад, где, по его словам, кипела жизнь.