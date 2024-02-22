В Кремле назвали одну из задач бойцов СВО Песков заявил, что бойцы СВО делают все для безопасности жителей Донбасса

Фото: МО РФ

Участники специальной военной операции России на Украине делают все для безопасности Донбасса и Новороссии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters. По его словам, в дальнейшем угрозы для жителей этих регионов будут полностью исключены.

Понятно, что сейчас, пока еще эта война не кончилась, будут определенные проблемы, будет висеть определенная опасность. Но все, что наши герои делают на фронте, они как раз делают для того, чтобы эту опасность минимизировать, а впоследствии полностью исключить, — высказался Песков.

Он также вспомнил о своих первых впечатлениях от поездки в Луганск два года назад. Песков обратил внимание, что в городе кипела жизнь и не было «пессимизма в воздухе». Представитель Кремля отметил активную работу городских служб, которые строили дороги и меняли коммуникации.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Вооруженные силы РФ смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне СВО, в том числе благодаря вкладу военных летчиков. По словам главы государства, бойцы продемонстрировали безупречную подготовку и героизм.