Путин оценил вклад летчиков в успех российской армии в зоне СВО Путин: героизм летчиков помог добиться перелома на сложных участках в зоне СВО

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта в том числе благодаря вкладу военных летчиков, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград воинским частям Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, бойцы продемонстрировали героизм и безупречную подготовку.

Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта, — сказал глава государства.

Церемония с участием главы государства состоялась на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

По прибытии президента встретил глава Минобороны Сергей Шойгу и представил краткий доклад о построении войск. Наряду с министром о готовности к проведению мероприятия отчитался главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов. Затем Путин приветствовал бойцов и выступил с краткой поздравительной речью.

Главный центр боевой подготовки и переучивания состава армейской авиации получил орден Суворова. Награду присваивают за успешное выполнение боевых задач на суше и в воздухе. Бригаду армейской авиации удостоили орденом Жукова — за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, отдельный вертолетный полк наградили орденом Кутузова — за результативные военные операции.