F-16 и мощные ракеты. Киев готовит Западу список целей в РФ: куда ударят

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Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России с разъяснением целесообразности нанесения ударов по каждой из них. При этом зарубежные партнеры Украины не против поставить ВСУ боеприпасы большей дальности, чем ранее, прекрасно осознавая, что они могут быть применены для атак по гражданским объектам. Как это соотносится с прежней позицией Запада, выступавшего против ударов по территории РФ, какие города и объекты находятся под угрозой, каким именно оружием ВСУ могут дотянуться до них, читайте в материале NEWS.ru.

Запад требует стрелять по тылу России

Парламент Германии в четверг, 22 февраля, обсудит и, как ожидается, одобрит резолюцию с требованием к правительству передать Киеву дальнобойное оружие. Документ внесен всеми фракциями правящей коалиции, куда входят социал-демократы, «зеленые» и либералы.

В резолюции говорится, что соглашение о гарантиях безопасности, которое 16 февраля подписали канцлер ФРГ Олаф Шольц и украинский президент Владимир Зеленский, включает в себя в том числе поставки «необходимых дополнительных боевых систем и боеприпасов» большой дальности. Они, как следует из документа, необходимы для того, чтобы Украина «могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу» российских сил.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман ранее заявляла о необходимости предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, однако конкретно в тексте резолюции они не упоминаются.

Зачем НАТО просит Украину указать цели в России

Как сообщила газета Bild, у фракций возникли разногласия при подготовке документа. Социал-демократы, однопартийцы Шольца, не хотели включать в него, в частности, пункт о том, что Украина должна вернуть себе Крым. Тем не менее либералам и «зеленым» удалось настоять на своем и добиться упоминания полуострова.

Вечером в среду официальный представитель канцлера сообщил, что Шольц поддерживает резолюцию. Правда, представитель сделал туманную оговорку о том, что глава правительства «не менял своей позиции по вопросу передачи Киеву» Taurus: до сих пор Шольц отказывался поставлять дальнобойные ракеты, хотя их уже давно просит Зеленский.

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press Олаф Шольц

Тем временем, сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник, Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, связав продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с эффективностью их применения. Для этого Киеву необходимо обосновать целесообразность нанесения ударов по каждому указанному объекту. В НАТО осознают, что украинская сторона может нанести удары по гражданским объектам в России, и, по словам источника, это свидетельствует о прямой вовлеченности Альянса в боевые действия.

Чем могут бить ВСУ по объектам в глубине России

Военный эксперт Андрей Клинцевич напомнил, что беспилотники ВСУ почти каждый день пытаются прорваться к крупным российским городам, но средства ПВО успешно сбивают цели. По мнению эксперта, Киев и Запад прекрасно понимают, что им нужно качественно иное решение.

«Таким решением могут выступить, скорее всего, американские и немецкие крылатые ракеты последних поколений — с квадратным сечением корпуса из композитных материалов, что позволяет сделать их малозаметными для радаров и строить их полет с возможностями маневрирования, ухода от комплексов ПВО и с использованием данных спутниковой разведки. Вот это представляет угрозу для России», — рассказал Клинцевич.

Конкретно, пояснил он, речь идет о двух типах американских ракет — AGM-158 JASSM дальностью до 1000 км и ATACMS дальностью 300 км, а также о немецких TAURUS, которые способны поражать цели на расстоянии до 500 км.

Фото: US Federal Government/Public domain/Wikimedia Commons AGM-158 JASSM

Подобные запросы, по мнению Клинцевича, свидетельствуют о качественном изменении подхода Запада к конфликту. «Заявления Запада о том, что они якобы против ударов по нашей территории, были откровенной ложью, рассчитанной на введение в заблуждение внутреннего западного электората», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас, когда на фронте Киеву и его кураторам особо нечем порадовать ни инвесторов, ни избирателей, им нужны яркие победы, которые позволят вернуть репутацию. «А нет ничего более яркого в их понимании, чем какие-то ракеты, которые прилетят по нашим городам или, как они говорят, в сердце России — в Москву», — пояснил Клинцевич.

О планах Запада поставить Украине больше помощи и вооружения ранее заявлял американский сенатор Линдси Грэм, пригрозивший, что в 2024 году Россия из-за этого столкнется с «неблагоприятной ситуацией». А телеканал NBC News сообщил, что Белый дом работает над передачей Киеву баллистических ракет ATACMS большей дальности, чем их старые модификации. По данным источников, новая версия ракеты позволит ВСУ поражать цели в Крыму и на более дальнем расстоянии.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил: важно сначала удостовериться в подлинности информации о том, что НАТО запросило список целей в России.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press ATACMS

«Нужно удостовериться, насколько верна эта информация, есть ли официальный документ. Если правда, это еще одно подтверждение того, что НАТО в полной мере задействовано в конфликте на Украине, лишний штрих к нашему разговору с Западом. Это те люди, которые перешли все грани», — сказал сенатор.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сказал NEWS.ru, что такого рода атаки будут обязательно организовываться. И, по его словам, не без помощи западных партнеров, потому что здесь нужно дать не только целеуказание по объекту, но и команду, когда можно наилучшим образом провести атаку.

«Для этого противник с помощью средств НАТО отслеживает работу наших РЛС, чтоб просчитать алгоритм, с помощью которого можно будет достичь цели террористической атаки. То есть Киев поднимает эскалацию на верхний уровень, не давая себе отчета в том, чем это может закончиться. Но к такого рода сценариям в России, насколько я знаю, готовились. Не зря же недавно говорили, что вдоль границ организовано сплошное радиолокационное поле, а попытки противника прорваться к важным объектам пресекаются еще на подлете», — сказал Леонков.

Какие города и объекты в России под угрозой

Клинцевич предположил, что, скорее всего, противник будет начинать удары с радиуса в 100 км от государственной границы, постепенно увеличивая дальность атак.

«Попытаются бить по инфраструктурным объектам — нефтеперерабатывающим заводам, узловым станциям железных дорог, мостам. Цель — препятствование нашей логистике, снабжению горючим, движению воинских колонн. Кроме того, и Москва, и Петербург обязательно окажутся под ударом. Это в понимании Киева и Запада — высший пилотаж. В случае успеха они постараются разогнать по всем СМИ, например, удар по Кремлю — как уже было с беспилотником. Только теперь они попробуют это сделать ракетой с более мощной боевой частью. Технически такая возможность у них может появиться», — сказал он.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела в г. Белгород

Леонков согласен с коллегой, но при этом полагает, что Киев может попытаться провести чисто террористическую атаку. «Под угрозой будет все, что входит в радиус применения дальнобойных средств, которые Запад собирается поставить Киеву. Скорее всего, будут бить по инфраструктурным объектам, таким как, например, нефтебазы или даже атомные электростанции. Чтобы было ярко видно, чтобы была красивая картинка и при этом явная угроза для нашей инфраструктуры», — сказал Леонков.

Когда ждать удара

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что США все еще не определились с вопросом финансирования Украины из-за противодействия со стороны экс-президента Дональда Трампа и его соратников-республиканцев в конгрессе. Сенат в середине февраля принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд, но пока неясно, поддержит ли его палата представителей, контролируемая республиканцами, где голосования еще не было.

В Пентагоне заявили NBC, что США располагают ограниченным количеством ATACMS. По словам представителя ведомства, ракеты вряд ли передадут Украине без выделения дополнительных средств для восполнения запасов.

В российском МИД в среду тоже заявили о прямом вовлечении Североатлантического альянса в конфликт. «Примечательным заявлением отметился генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он дал понять, что теперь вопросы выделения военной помощи Киеву будут обсуждаться не только в формате „Рамштайн“, но и на заседаниях Совета Украина — НАТО, — указала представитель ведомства Мария Захарова. — Иными словами, в условиях сложностей с ее выделением по линии США и ЕС Альянс, по сути, намерен взять на себя роль координатора оружейных поставок режиму Зеленского. Получается, что НАТО открыто говорит о своем прямом вовлечении в конфликт».

Бить по тылам РФ могут и с истребителей F-16

Словно бы подтверждая заявление Захаровой, генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг дал понять, что Украина может наносить удары по территории РФ, как только получит американские истребители F-16. Как пишет «Страна.yа», об этом говорится в статье «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

«Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», — сказал генсек.

Как пишет CNN, первые четыре украинских пилота F-16 закончат обучение к лету.

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