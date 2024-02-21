«Чехия будет страдать»: сенатор ответил НАТО на поиск целей в России Сенатор Цеков назвал возмутительной информацию о списках целей ВСУ в России

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru назвал возмутительной информацию о том, что НАТО запросило со стороны Украины список целей в России. При этом он отметил, что важно удостовериться в подлинности этой информации.

Нужно удостовериться, насколько это действительно верная информация, есть ли официальный документ. Если правда, это возмутительный факт. Это еще одно подтверждение того, что НАТО в полной мере задействовано в конфликте на Украине. Лишний штрих к нашему разговору с Западом. Это те люди, которые перешли все грани, обеспечивающие взаимную безопасность, — говорит сенатор.

Цеков добавил, что особенно в случае эскалации конфликта с НАТО пострадает Чехия. Он отметил, что именно чешское оружие было использовано при ударах по Белгороду.

Мы знаем, что удары по Белгороду наносят чешским оружием. Чехия будет страдать от этого, причем долгие годы, десятилетия. Такие вещи мы им однозначно не простим. Мы не будем объявлять санкции, просто не будем иметь с ними дело. При этом они потеряют потенциальных друзей, потенциальные рынки, рынки сбыта, сырья. Они все это будут ощущать в повседневной жизни, — сказал Цеков.

Ранее ТАСС со ссылкой на свой источник сообщал, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России. При этом Украине необходимо указать обоснование целесообразности для нанесения ударов по российским землям.