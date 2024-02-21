В НАТО предъявили требования к Украине по российским территориям ТАСС: страны НАТО потребовали от Украины список целей на российской территории

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Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. При этом Украине необходимо указать обоснование целесообразности для нанесения ударов по российским землям.

От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов. Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, — заявил собеседник агентства.

По его словам, западные спонсоры Киева связывают продолжение поставок вооружений высокой дальности с эффективностью их применения. При этом, отмечает источник, в НАТО осознают, что украинская сторона может нанести удары по гражданским объектам в России. Он подчеркнул, что это свидетельствует о прямой вовлеченности Альянса в боевые действия против Вооруженных сил России.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США необходимо признать страной-агрессором за поставку оружия Украине. Так парламентарий отреагировал на данные американских СМИ о поставках Киеву обновленных ракет ATACMS увеличенной дальности.

Телеканал NBC News ранее сообщил, что Белый дом работает над поставкой Украине баллистических ракет ATACMS большей дальности, чем их старые модификации, которые США предоставляли Киеву ранее. Утверждается, что новая версия ракеты позволит ВСУ поражать цели в Крыму на более дальнем расстоянии.