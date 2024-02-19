Ядерное оружие РФ в космосе: в чем нас обвиняют США, что это за бомбы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Взрыв на орбите Земли в представлении ИИ

В США продолжается скандал на тему предполагаемых планов России применить в космосе ядерное оружие против американской спутниковой группировки. По данным телеканала АВС, конгрессменов предупредили об этом на секретном брифинге. Отечественные эксперты называют подобные домыслы как минимум нелогичными, но в то же время заявляют о наличии более совершенных вооружений, способных действовать на орбите. О каком же именно оружии идет речь, на что оно способно и зачем на самом деле России глушить американские спутники — в материале NEWS.ru.

Что сказали конгрессменам

Американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России применить ядерное оружие в космосе, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники. Москва, по информации канала, с помощью этих технологий намерена глушить или «ослеплять» спутники из орбитальной группировки США.

На следующий день издание The Hill заявило, что спикер палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Майк Джонсон знал о существовании «новой угрозы национальной безопасности» со стороны РФ еще с января. В комментарии для СМИ он рассказал, что направил письмо президенту Джо Байдену, предложив обсудить эту тему лично. Сенатор выразил уверенность, что у Белого дома есть план по борьбе с предполагаемым российским противоспутниковым оружием.

«Это вопрос, о котором мы знаем уже несколько недель. Мы запросили встречу с президентом. Мы сделали это в письменном виде в январе. Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы это сделаем», — подчеркнул Джонсон. При этом отмечается, что Байден распорядился вступить в прямой диалог с Москвой по поводу предполагаемой разработки.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов 16 февраля назвал абсурдными публикации в СМИ на эту тему. В релизе, опубликованном на сайте дипмиссии, говорится, что слухи призваны отвлечь внимание от «практической реализации американцами собственных военно-космических планов».

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

О каком оружии идет речь

Пока никаких подтверждений того, что Россия намерена вывести ядерные заряды в космос для их подрыва, нет. Москва придерживается «Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства» от 1967 года, который прямо запрещает размещение ядерного или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установку его на Луне, другом небесном теле или станции в космическом пространстве.

При этом под «ослепляющим спутники» оружием чаще всего понимаются генераторы лазерного излучения или отражатели солнечных лучей, которые могут воздействовать на объективы камер разведывательных аппаратов. Однако в качестве энергетической установки для таких излучателей или отражателей могут использоваться портативные атомные реакторы.

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин пояснил NEWS.ru, что и в этом случае под атомным оружием могут иметь в виду батарею, способную долгое время питать космические приборы. «Теоретически такое возможно, однако на практике это бы противоречило договору 1967 года по космосу», — заметил он.

В то же время экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев рассказал NEWS.ru, что у России есть варианты оружия для уничтожения спутников противника именно взрывами, но не атомными, а обычными. Впрочем, по словам Хатылева, даже они в космосе не нужны.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Спутники на орбите Земли в представлении ИИ

«Сейчас речь идет об электромагнитном и кинетическом оружии. Система ПРО А-235 „Нудоль“ прошла испытания. Она выводит спутник из строя кинетическим ударом. Это безумие — в космосе группировку спутников уничтожать ядерными бомбами. Как тогда Россия умудрится всех поразить, всех уничтожить, а сама останется не затронутой от последствий применения ядерного оружия? Зато кинетическое уничтожение космической цели приведет не к катаклизмам, а только к уничтожению конкретного спутника», — пояснил Хатылев.

Насколько реальна угроза для США и зачем о ней говорят

Учитывая ненужность атомного оружия в борьбе со спутниками, Хатылев называет заявления, звучащие в Конгрессе США, чисто политической акцией. «Поэтому делаем вывод, что это раздутая пиар-кампания, направленная только на вышибание денег и запугивание обывателей и некоторых политических деятелей „российской угрозой“», — сказал эксперт.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян, в свою очередь, назвал NEWS.ru еще одну причину скандала. По его словам, такие корпорации, как американская Northrop Grumman Corporation, работающая в области электроники и авиакосмической отрасли и производящая космические системы, уже устали от призывов к США производить миллионы снарядов для Украины.

«На снарядах много не своруешь. А вот на одни только научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки Northrop Grumman получала из бюджета миллиарды долларов в год. Это не говоря уже о серийном производстве ракет и спутников и, конечно, противоспутниковом оружии. ВПК США, уставший наблюдать за украинскими разборками в конгрессе, напрягаться от постоянных склок по поводу выделения или невыделения траншей, хочет получать миллиарды бесконтрольно. И вовлекает для этого всю систему лоббирования в комитетах конгресса и Пентагоне. Ведь за большие угрозы и платят больше», — пояснил Ераносян.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Спутники на орбите Земли в представлении ИИ

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян полагает, что заявления американских политиков о «российской космической угрозе» призваны пролоббировать выделение конгрессом денежной помощи Украине. Он отметил, что об успешных испытаниях Россией противоспутникового оружия было известно еще три года назад — сообщения о них подтверждало Минобороны в ноябре 2021-го, — однако для президентской кампании в США используются и устаревшие новости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, в свою очередь, сомневается, что США способны адекватно оценить угрозу, якобы исходящую от РФ. Разговоры о ней являются лишь фантазиями, говорит парламентарий.

«У США нет возможности контролировать последние разработки российского ВПК, и это отличное известие — могут фантазировать сколько угодно, считая, что мы давно уже запустили ядерное оружие в космос или можем глушить электронику спутников электромагнитными импульсами. Все это военная тайна, которой мы не собираемся делиться с врагом, коим, безусловно, являются для России сейчас Соединенные Штаты», — сказал он.

Зачем России глушить и слепить американские спутники

В то же время размещенная на орбите группировка американских спутников, напоминает Вадим Козюлин, используется для противодействия России в ходе СВО. Он напомнил, что спутниковая сеть Илона Маска Starlink и разведывательные спутники Maxar сегодня работают в интересах ВСУ, что ведет к гибели российских военнослужащих.

«Они имеют двойное значение — к ним имеют доступ гражданские пользователи, но они используются и в военных целях. Международное гуманитарное право здесь можно толковать по-разному. И с какой-то стороны мы можем сказать, что это законная военная цель и что теоретически мы могли бы эти спутники уничтожать», — сказал Козюлин.

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Терминал Starlink

Эксперт уточнил, что милитаризация космоса с помощью спутников двойного назначения набирает обороты по всему миру. Некоторые страны уже предпринимают шаги в этом направлении, например Китай.

«С одной стороны, это будут спутники связи, а с другой стороны — аппараты радиоэлектронной борьбы, которые выключат вражеские спутники в случае конфликта. Регулирования в этой деятельности нет никакого, но оно необходимо человечеству, так как космические аппараты стали использоваться по плохому сценарию. Разнообразные средства поражения разрабатывают многие страны, есть история испытаний», — сказал Козюлин.

Как реагируют США

На волне истерии о российской угрозе в космосе США объявили об изменении подхода к формированию своей спутниковой группировки. По сообщению газеты The New York Times, вместо дорогих многофункциональных аппаратов прошлых лет, которые запускались на орбиту всего несколько раз в год, Пентагон хочет перейти к использованию множества простых и дешевых спутников.

«Долгое время наши космические группировки можно было пересчитать по пальцам — спутники размером со школьные автобусы, на покупку и постройку которых уходили десятилетия, а на запуск — годы. Но теперь Соединенные Штаты переходят к многочисленным группировкам небольших, устойчивых и недорогих спутников, которые могут запускаться почти еженедельно», — передает газета слова заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.

Издание отмечает что Пентагон уже начал реализацию программы по выводу на орбиту группировок небольших спутников «для противодействия космическим угрозам, подобным тем, которые разрабатываются Россией и Китаем». Газета приводит слова аэрокосмического инженера и специалиста по космической безопасности Тодда Харрисона, который считает, что к концу десятилетия Пентагон будет иметь около тысячи новых спутников на низкой околоземной орбите. «Мы проектируем будущую космическую архитектуру, которая будет гораздо менее уязвимой. Наша экономическая и военная безопасность теперь во многом зависит от космоса», — говорит он.

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