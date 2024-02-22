В Госдуме заявили о неизбежности победы над Украиной Депутат ГД Слуцкий: Украина станет «могилой» западной гегемонии

Фото: МО РФ

Задачи специальной военной операции ВС РФ на Украине будут достигнуты, заявил в своем Telegram-канале глава ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий. По словам парламентария, судьба Украины приведет к окончанию доминирования Запада в мире.

Россия, как известно, не начинает войны, она их заканчивает. Победа неизбежна, как неизбежна капитуляция киевской хунты. Цели СВО по денацификации и демилитаризации укрофашистов должны быть достигнуты — и как можно скорее. Бандеровская Украина станет «могилой» западной гегемонии, — заявил Слуцкий.

Депутат также добавил, что «кровавый Майдан» трансформировал Украину в антироссийский плацдарм. Он напомнил, что Евромайдан привел к разрухе, людским трагедиям, а также «горю, разгулу бандеровщины и неонацизма, борьбе с русским языком и собственной историей, репрессиям и цензуре».

Слуцкий также заметил, что госпереворот в Киеве стал триггером для начала Русской весны — воссоединения Крыма с Россией и освободительной операции в Донбассе. Эти же события, по его мнению, «обнажили дикий русофобский оскал коллективного Запада». Сейчас же, по словам депутата, простые украинцы платят за попытку сохранения американской «исключительности».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Одессу «возвращаться домой». В ходе интервью российским СМИ он заявил, что Одесса — это русский город, даже учитывая то, какие люди там живут и на каком языке говорят. Медведев отметил, что решения властей Украины по сносу памятников и другого русского культурного наследия в Одессе недальновидны.