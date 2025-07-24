Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 20:40

В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Хабаровска организовали стихийный мемориал в память о людях, погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, передает Telegram-канал «112». Горожане установили там импровизированную памятную табличку.

Люди приносят к стихийному мемориалу цветы, а также игрушки, говорится в сообщении. Также хабаровчане зажгли множество свечей в память о жертвах авиакатастрофы.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в итоге крушения самолета Ан-24 никому из находившихся на борту 49 человек не удалось выжить. Она подчеркнула, что к месту падения крылатой машины были направлены криминалисты, а также эксперты СКР для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Кроме того, источник в оперативных службах сообщил, что перед падением экипаж воздушного судна не передавал никакой информации об аварийных ситуациях. По его словам, пилоты должны были выйти на связь вблизи аэропорта Тынды, куда они и направлялись, но этого не произошло.

Амурская область
самолеты
падения
крушения
авиакатастрофы
Ан-24
мемориалы
Хабаровск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно решение суда в отношении блогера Лерчек
Бузову с округлившимся животом сняли на видео
Молодежь в России резко поверила в бога за последние четыре года
Обжариваю лисички с луком — аромат на всю кухню
МИД РФ выступил против новой инициативы Израиля на Западном берегу
В Москве арестовали управделами губернатора Челябинской области
Губерниев призвал немецкого пловца сняться с ЧМ в Сингапуре
Путин навалял Макрону в Африке. Зачем России Черный континент, какие цели
Стало известно, почему Ермак раздражает обе партии США
Ветеран СВО скрутил мигранта, ударившего ножом россиянина
Уехавший из России комик-иноагент заявил, что денег хватит на четыре года
Умер фронтмен и основатель легендарной поп-группы из Америки
Военкор раскрыл, чем важны взятые Новоэкономическое и Зверево
В Италии в день против русофобии покажут записи концертов Гергиева
Китайский студент вырвался из рабства в Мьянме из-за «светлого будущего»
Составлен список российских артистов, продолжающих выступать за границей
Что хотят заказчики: тренды девелопмента и коммерческого строительства
Известная юмористка смогла погасить долги перед ФНС
Стали известны детали операции бойца СВО с пробитым черепом
Минюст России пополнил список нежелательных организаций
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.