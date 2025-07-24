В Хабаровске появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24

Жители Хабаровска организовали стихийный мемориал в память о людях, погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, передает Telegram-канал «112». Горожане установили там импровизированную памятную табличку.

Люди приносят к стихийному мемориалу цветы, а также игрушки, говорится в сообщении. Также хабаровчане зажгли множество свечей в память о жертвах авиакатастрофы.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в итоге крушения самолета Ан-24 никому из находившихся на борту 49 человек не удалось выжить. Она подчеркнула, что к месту падения крылатой машины были направлены криминалисты, а также эксперты СКР для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Кроме того, источник в оперативных службах сообщил, что перед падением экипаж воздушного судна не передавал никакой информации об аварийных ситуациях. По его словам, пилоты должны были выйти на связь вблизи аэропорта Тынды, куда они и направлялись, но этого не произошло.